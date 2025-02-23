Erdoğan: Kavgasız, gürültüsüz ve şaibesiz şekilde süreci bugünlere getirdik
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP, 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden ötesi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik" dedi.
"Bugün gururluyuz, sevinçliyiz" diyen Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada "12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremizle başarıyla tamamlıyoruz" dedi.
Erdoğan, "AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden ötesi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı, ''Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme ’bismillah’ diyoruz. Gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" ifadelerini kullandı.
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