Son dakika... Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Erdoğan-Esad görüşmesi' iddiası üzerine açıklama

23 Ağustos 2022 Salı, 10:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global'de konuk olduğu programda dış politikadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Özbekistan'da bir araya geleceğine yönelik iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil" dedi.

"UZLAŞMA OLMAZSA SEÇİM"

Şam ile Ankara arasında diyalog gündemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır" açıklamasında bulundu.

İSRAİL İLE 'NORMALLEŞME'

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'le atılan 'normalleşme' adımı kapsamında yapılacaklara dair de şunlar söyledi:

"Elçilerin atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Dönecek büyükelçilerimiz var, atayacağımız büyükelçilerimiz var. Çalıştık, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da söyledik, ilk fırsatta arz edeceğiz, aşağı yukarı taslak bitmek üzere. Alternatif isimler var. Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olmama yeteneği var mı, liyakatı, eğitimi var mı buna bakarız. İçeriden dışarıdan ayrımı önemli değil. Uyumlu şekilde bu işi götürüyoruz biz. CHP sözcüsü, 'AK Parti'nin arpalığı' demiş. Baktılar ki dış politikada ülke iyi şeyler yapıyor, hemen nerede güçlüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Bu konuda diplomatik olamayacağım, son derece sinirlendim, ne demek AK Parti'nin arpalığı. Liyakata göre uygun isimleri atayacağız, İsrail'e de en önemli ismi atayacağız. "