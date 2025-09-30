Erdoğan konuşurken İsrail'le ticareti protesto eden 9 kişinin yargılaması devam ediyor: Bir sonraki duruşmada polisler de dinlenecek!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında İsrail'le ticareti protesto eden 9 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın yeni duruşması bugün İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Müdafi avukatlar, bir önceki duruşmada beyan ettikleri savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme, 29 Kasım 2024 saat 20.30 tarihli tutanak altında imzası bulunan polis memurlarının tanık sıfatı ile dinlenilmesi için işlem yapılmasına karar verdi.

Bu nedenle bir sonraki duruşma 4 Şubat 2026 saat 12.00’ye ertelendi.

NE OLMUŞTU?

9 kişi hakkında düzenlenen iddianamede; şüphelilerin olay günü belirli bir organizasyon dahilinde iştirak halinde hareket ederek bir araya geldikleri, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen TRT World Forum 2024 konulu program ile ilgili toplantının yapıldığı salon içerisinde, şüpheliler Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel'in, Şeyma Yıldırım’ın elinde bulunan üzerinde “Stop fueling genocide (Soykırımı körüklemeyi bırakın)” ibareli pankartın açıldığı anlatıldı.

İddianamede ayrıca, Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada; “Neden Azerbaycan petrolü gidiyor, gemiler Gazze’ye Hayfa’ya değil, vicdan gemisine neden izin verilmiyor, siyonistler faaliyetlerinizi denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” şeklinde slogan attıkları belirtildi.

İddianamede, salon dışında bulunan diğer şüpheliler Çile Uğur, Cemile Akça, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Fadime Merve Erdem ve Mürüvvet Sena Eliküçük’ün ise “Soykırımcılarla iş birliği yapanları TRT forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine”, "Nehirden Denize Özgür Filistin" şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları, bu sırada şüpheliler Cemile Akça ve Fatma Dilara Gezmişoğlu’nun yüzlerinin kapalı olduğu, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrarcı oldukları aktarıldı.

Bu şekilde bilerek ve isteyerek grup içerisinde yer aldıkları, grupla bütünleştikleri, tüm şüphelilerin yasadışı eylem için bir araya gelerek aynı amaç doğrultusunda hareket ederek söylemleri ve hareketleriyle üzerlerine atılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkıyor.