Erdoğan, Konya'da öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.
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