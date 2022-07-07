Ekrem Karakaya'nın ölümü için alınan yayın yasağının gerekçesi belli oldu

07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:11

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dün, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya’nın ölümüne ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, yayın yasağının gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Taşcı, "Doktor Ekrem Karakaya’nın hastanede katledilmesiyle ilgili Konya 5.Sulh Ceza Hakimliği 'Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği' gerekçesiyle yayın yasağı getirdi! Doktorun katledilmesi değil de bunun haberleştirilmesi milli güvenlik sorunuymuş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay isimli hasta yakını, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaralamış, yaralanan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Aynı silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulunan saldırgan da müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

RTÜK, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirmişti.

Kararı sosyal medyadan duyuran RTÜK, "Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir" açıklamasını yapmıştı.