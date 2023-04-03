Yeni başlayanlar için Varlık Fonu
Seçime günler kala
790 milyon Avro daha
borçlandı Türkiye
Varlık Fonu...
Peki bu paralar nereye harcanıyor?
Adı üzerinde Varlık Fonu, Türkiye’nin milli servetinin toplandığı altından bir kasa...
Kasanın anahtarı AKP
Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’da...
***
Önce bu kasanın içine konulan varlıkları aktarayım:
Türkiye’nin öncelikli 7 sektöründen 29 şirket, 2 lisans ve çok sayıda taşınmaz...
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik...
Türk Hava Yolları’nın yüzde 49’u, PTT’nin tamamı, İzmir Alsancak Limanı’nın tamamı...
Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya... Turkcell (yüzde 26’sı) Türksat, Türk Telekom...
Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker...
Eti Maden, Türkiye
Maden, Kardemir (yüzde
4’ü)...
***
2020 yılsonu itibarıyla TVF portföyünün yani halka ait kasanın toplam değeri 296 milyar dolardı.
Peki bu varlıklar gerçekten hâlâ millete, halka mı ait?
Değil… Varlıklar
uluslararası bankerlere
ipotek edilerek daha
şimdiden yabancıların
eline geçti.
***
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın haftalık değerlendirme raporunda yer alan bilgiye göre geçen hafta yapılan 790 milyon Avroluk borçlanmanın faizi iki yıl önce yapılan borçlanmanın iki katı!
Peki bu telaş neden?
Yandaş şirketlere
verdikleri olağanüstü
krediler nedeniyle zor günler
geçiren, içleri boşaltıldığı
halde deprem yaralarını
sarmak için AFAD’a
milyarlarca lira bağış yapan
-AFAD’a bağışlanan paralar
böylece Sayıştay denetimi
dışına çıkarıldı- kamu
bankalarının acil sermaye
ihtiyaçları karşılandı.
***
Türkiye Varlık Fonu doğrudan Erdoğan’a bağlı yapısı ile tek adam sisteminin tüm özelliklerini taşıyor. Bünyesinde bulunan şirketler eş, dost, yandaş, işsiz siyasetçi arpalığına dönüştü.
Şirketler, yönetim kurulu
üyeliği adı altında milletin
parası ile yüksek maaşa
bağlanan Saraylılarla
dolu..
***
Türkiye Varlık Fonu’nun amacı kendi ifadeleri ile “bünyelerindeki varlıkların değerini artırmak”.
Oysa tersine şirketler
zarar ediyor. Gerçek anlamı
ile bağımsız bir denetimin
yapılmadığını söylemeye
gerek yok sanıyorum.
Örneğin Varlık Fonu’na devredilmeden önce kâr açıklayan PTT, varlık fonu bünyesinde milyonlarca lira zarar ettirildi.
Belgelere dayanarak yazdığım “PTT’nin içi nasıl boşaltıldı?” başlıklı haberime ışık hızı ile erişim engeli getirildi.
Varlık Fonu üzerinde karanlık bir örtü var... Bu örtüyü aralayıp belgelere dayalı haber yaptığınızda ise yandaş yargı eli ile o haber de ortadan kaldırılıyor.
Neden?
Çünkü iktidar milletin
alın teri ve vergileri ile
oluşan Hazine’yi yandaş
müteahhitlere nasıl
bağladı ise Varlık Fonu da
aynı değirmenin çarkına
su taşıyor...
***
İstanbul Finans Merkezi’nin inşaatını yarım bırakan Saraylı işadamlarına 1.6 milyar TL aktarıp finans merkezi işini üstlenmişti Varlık Fonu...
Oysa fonun faaliyet amacında inşaat, gayrimenkul işi yer almıyor... TVF 2020 yılı faaliyet raporunda, yurtiçindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamayı, döviz getirici faaliyetleri desteklemeyi, yurtdışı rekabetçi şirketleri fonlamayı amaç edindiğini anlatıyor...
Masal anlatıyor yani... İstanbul Finans Merkezi’nin bu amaçlarla örtüşen bir yanı var mı?
Yarım kalan dev inşaatı devralan fon yönetimi kalan işi de yine havuzcu işadamlarına dağıttı. İşin bedeli 3.7 milyar TL idi.
Fon, ihtiyaç olan kaynağı da millete ait varlıkları bankerlere ipotek ederek sağladı.
Seçim öncesi halkın
birikiminden yandaşlara
olağanüstü bir servet
transferi yapıldı...
***
Türkiye’nin gözbebeği varlıklarını yandaş müteahhitlere kaynak sağlamak için kullanan, yurtdışına rehin veren iktidar, şehir hastanelerinden köprü, otoyol ve tünellere kadar yaptırdığı işleri de yabancı tekellere ipotek ettirdi.
Ülkenin geleceği ipotek altında...
TVF Yönetim Kurulu’nda dikkat çeken iki isim var.
Biri, Tosyalı Holding’in et ile tırnak kadar Erdoğan’a yakın olarak bilinen sahibi Fuat Tosyalı...
Olağanüstü servet artışı ile iş dünyasına parmak ısırtıyor...
Diğer isim ise 2001 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başkanlığını yapan Rifat Hisarcıklıoğlu.
365 oda ve borsa ile 1.5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşunun 22 yıldır başkanı...
İktidarın ekonomiyi iflasa götüren, halkı soğana patatese muhtaç eden politikasına ses çıkarmayan görünmez başkan...
Erdoğan’ın iki dudağı arasında 300 milyar dolarlık bir servet...
Şimdi bir kez daha
düşünün... Varlık Fonu
kimin varlığı?
‘GÖRÜNMEZ HOLDİNG’
Türkiye Varlık Fonu,
İstanbul Finans
Merkezi projesinin
yüzde 35 işini
üstlenip ilerletemeyen
Ağaoğlu, İntaş ve
YDA’dan “yaptıkları
masrafı ödeyerek”
işi devralmıştı.
Müteahhitlere 1.6 milyar
TL ödeyen TVF, yeni
müteahhitler bulmuştu.
SİYAHKALEM
MÜHENDİSLİK,
MUSTAFA EKŞİ
İNŞAAT, GÜR YAPI,
YAPI YAPI şirketleri
ile masaya oturan fon,
3.7 milyar TL ile bu
şirketlere işi devretti.
Ben bu yapılanmaya
“Görünmez Holding”
diyorum. Birbirinden
farklı olan şirketler
al gülüm ver gülüm
sistemi içinde iktidarın
rant projelerinde kimi
zaman rakip kimi zaman
ortak oluyorlar. TVF,
üzüm salkımı gibi iç içe
olan yandaş şirketler
arasında köprü kurarak
finans merkezi işinde bir
grup yandaşı kurtarıp
bir başka gruba rant
transferi yapmış oldu.
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