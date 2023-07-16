İktidar 'sıcak para' arayışında: Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor

Yayınlanma: 16.07.2023 - 21:19

Güncelleme: 16.07.2023 - 21:19

AKP iktidarı, seçimlerin ardından sıcak para ziyaretlerini sürdürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turuna yarın başlıyor.

İLK DURAK SELMAN

TRT Haber'in aktardığına göre Erdoğan, ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak ve Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek, 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

EN SON EL NAHYAN İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olacak. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

'BU ZİYARETTE NOKTALAMIŞ OLACAĞIZ'

Erdoğan, Litvanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Körfez ülkerine ziyaret ile ilgili şunları söylemişti:

"Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki ‘Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.’ Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan’a, Katar’a geçeceğiz ve umutluyum.

Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak."

YILMAZ İLE ŞİMŞEK GİTMİŞTİ

İktidar seçimlerin ardından sıcak para arayışına girerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirmişti. Yılmaz ve Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gitmişti.