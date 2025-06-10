Erdoğan'la görüşmüştü: Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan sessizliğini bozdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 4 Haziran'da Saray'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. TV5'te Gazeteci Mustafa Kurdaş görüşme talebinin Erdoğan'dan geldiğini açıklamıştı.

Saadet Partisi, Saray'daki görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapmamıştı.

Arıkan, görüşmeye ilişkin sessizliğini Nefes'ten Merve Şişman'a bozdu. Arıkan, Erdoğan ile görüşmesinde ağırlık olarak İsrail'n işgali altındaki Filistin'i konuştuklarını bildirdi.

Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da dikkati çeken yorumlarda bulundu. Öte yandan Arıkan, ittifaklara ve İmralı Süreci'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

“SİYASİLER BİRBİRLERİNİN DÜŞMANI DEĞİL RAKİBİDİRLER”

Saadet Partisi lideri, siyasi parti liderinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin doğal olduğunu söyleyip, “Ağırlıklı olarak Gazze’deki soykırımı konuştuk” diyen Arıkan, “Siyasiler birbirlerinin düşmanı değil rakibidirler. Biz veya başkası fark etmez. Bir siyasi parti genel başkanının elbette Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden, karşılıklı saygı çerçevesinde ülke meseleleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmasından daha doğal bir şey olamaz” dedi.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ HER ALANDA HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ”

Arıkan, 2017'deki tartışmalı referandum ile gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Meseleler şahıslar üzerinden değil sistemler üzerinden tartışılmalı kanaatindeyiz. Maalesef Türk tipi başkanlık sistemi ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Çok büyük vaatlerle çok büyük beklentilerle hayata geçirilmişti. O zaman biz endişelerimizi, kaygılarımızı çok net bir şekilde aziz milletimizle ve muhataplarımıza paylaşmıştık. Aradan geçen süreç bizi haklı çıkardı. Türkiye’de yasama, yürütme, yargı arasındaki denge bozuldu, özellikle adalete duyulan güven ortadan kalktı. Bu süreçte güçlenen Meclis olsun istiyoruz. Halkın TBMM’de güçlü şekilde temsil edildiği, kurumların bağımsız olduğu bir yönetim anlayışından yanayız."

"ÜLKE MENFAATİ İÇİN HERKESLE BİR ARAYA GELEN BİR BİRİKİME SAHİBİZ"

Arıkan, siyasi parti ittifakları hakkında şu yorumu getirdi:

"Halkımızın sorunlarının çözümü noktasında istişare kültürünü önemsiyoruz. Parlamentoda milletimizin sıkıntılarını ve beklentilerini güçlü bir şekilde dile getirebilmek için grubun varlığı önemli. TBMM’de bir grup oluşturduğunuz takdirde çok daha güçlü bir şekilde yasama faaliyetlerinde yer alabiliyorsunuz. Yeni Yol Grubu, gayet başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. İttifaklar konusunu konuşmak için henüz çok erken. Ama bizim Saadet Partisi olarak temel yaklaşımımız şu; biz isimler üzerinden değil ilkeler üzerinden siyaset yaparız. Bu noktada Türkiye’de her partiyle görüşebilen, ülke menfaati söz konusu olduğunda herkesle bir araya gelebilen bir kültür ve birikime sahibiz. Biz asla günübirlik siyasi hesaplarla değil, milletin çıkarları doğrultusunda adım atarız."

İMRALI SÜRECİ İÇİN MECLİS’İ İŞARET ETTİ: HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ

İmralı Süreci'ni değerli bulduklarını da belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"PKK terörü, tam 47 yıldır Türkiye’nin insan gücünü ve maddi kaynaklarını adeta bir kara delik gibi yutan bir beladır. Bu sebeple ‘süreci’ kıymetli buluyoruz. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, kardeşlik hukukunun korunması bizim daima kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu sürecin, TBMM’deki ortak iradeyle kalıcılaşması, kanın, gözyaşının son bulması, en büyük temennimizdir. Silahların ortadan kaldırılması elbette önemlidir. Fakat Meclis zemininde, toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesiyle şeffaf bir süreç yürütülmelidir. Biz bu sürece sadece terör ve güvenlik penceresinden değil, yaşanabilir bir Türkiye’nin inşası olarak bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye konusunda atılacak her samimi adıma her türlü katkıyı vermeye hazırız."

“HSK ÜYELERI, SİYASİ ETKİ ALANI DIŞINA ÇIKARILMALI”

Devletin temelinin adalet olduğunu belirtip “Bu temel sarsılırsa devlet sarsılır” diyen Arıkan, kamuoyunda yargı tartışmalarına ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Yargının bağımsız ve tarafsızlığı için hakim-savcı teminatı güçlendirilmelidir. Mahkemelerin kararlarına siyasilerin müdahalesi engellenmelidir. HSK üyeleri, siyasi etki alanı dışına çıkarılmalıdır. Herkes kendisi için adaleti isterse olmaz. Adalet hoşumuza gideni istemek değil, hoşumuza gitmediyse de adil bir kararı kabullenebilmektir."