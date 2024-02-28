Erdoğan mitingde yurttaşı azarladı: 'Delikanlı, önce dinlemeyi öğren!'

Kütahya’da düzenlenen mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen gence "Delikanlı önce dinlemesini öğren. Dinlemesini öğren" sözleriyle karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:02
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Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglere katılmayı sürdürüyor.

Son olarak Kütahya’da partisinin mitingine katılan Erdoğan, 8 adet derenin ıslahının sürdüğünü anlatırken bir genç kendisine seslendi.

Mitinge katılanlara promter’dan okuduklarıyla seslenen Erdoğan, konuşmasının kesilmesine sinirlendi.

“ÖNCE DİNLEMESİNİ ÖĞREN!”

Erdoğan bu sırada, “Delikanlı, önce dinlemesini öğren, dinlemesini öğren” diyerek kendisine seslenen gence çıkıştı. O anlar kameralara yansıdı.


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