Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:41

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1912 yılında inşa edilen ve İBB tarafından restore edilen Bulgur Palas'ın açılışında konuştu.

"ONU YAVAŞ YAVAŞ EMEKLİ ETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmenlere yönelik oy için hizmet tehdidini hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'un hizmet alması için farklı görüşleri olanlar var. Ne diyorlar; 'İlla hükümetle belediye aynı partiden olmalıymış'. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Muhtarlar gitsin otursun evinde.

İstiyor ki; her şeyi ona teslim edelim. Neyse biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz.

Demokrasiye inancını kaybetmiş insanlara demokrasiyi en güçlü şekilde hatırlatacağız."