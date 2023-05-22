Montaj yalanını kabul eden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi düzenlediği mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşının eklendiğini kabul etti. "Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu" diye konuşan Erdoğan'a ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Kim ne ile video çekmiş" sorusuna Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürdü.
Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar" dedi. Oluşan sessizliğin ardından Erdoğan, "Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: "MONTAJCI SAHTEKAR"
Erdoğan'ın "montaj" yalanını kabul ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. O görüntülere ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımında "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.
Montajcı sahtekar. https://t.co/8P0VanXtFj— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023
NE OLMUŞTU?
Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde tarihe kara leke olarak geçecek bir propagandaya imza atmıştı. Mitingde kullanılan bir videoda, PKK'li Murat Karayılan'ın; CHP'nin 'Haydi' isimli seçim klibinde yer almış gibi gösterildiği anlaşılmıştı.
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