2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İktidarın kara propagandası hız kesmeden devam ediyor! Bu kez adres Nevşehir

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle, Nevşehir Belediyesi Turizm ve AŞ tarafından Nevşehir’deki panolara muhalefet aleyhinde afişlerin asıldığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 21:38
İktidarın kara propagandası hız kesmeden devam ediyor! Bu kez adres Nevşehir
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, iktidarın kara propagandaları hız kesmeden devam ediyor. Yalanlarla yürütülen seçim kampanyalarının son adresi Nevşehir oldu.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Nevşehir'de panolara asılan görüntüleri paylaştı. Ağırel'in paylaştığı görsellerde, "Selahattin Demirtaş serbest kalacak" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Görüntülerin Nevşehir'de çekildiği ve Nevşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketinin astığını söyleyen Ağırel, paylaşımında "Nevşehir Belediyesi Turizm ve AŞ tarafından Nevşehir’deki panolara muhalefet aleyhinde yalan reklamlar asılıyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MONTAJ GÖRÜNTÜLER İZLETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde açıklamalarda bulunduğu sırada yurttaşlara iftira içerikli yalan bir video izlettmişti. 

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

CHP lideri, seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek yurttaşlara sağduyu çağrısında bulunmuştu.


Nevşehir

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