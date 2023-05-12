Muharrem İnce hakkında kara propaganda yapan 'Ali Yeşildağ' isimli hesap kapandı
Sosyal medyada Muharrem İnce'yi de hedef alan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve 'Ali Yeşildağ' adını kullanan Twitter hesabı kapandı.
Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabı, son dönemde yaptığı sahte içerikli paylaşımlarda tepkilere yol açtı.
Hesaptan son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan paylaşımlarda bulunulmuştu.
Yaşanan gelişmelerin ardından Sosyal Medya Manipülasyonu Araştırmacısı Dr. Tuğrulcan Elmas hesabın geçmiş dönem paylaşımlarını ve eski kullanıcı adlarını araştırarak bir dizi paylaşım yapmıştı.
Muharrem İnce'ye kaset iftiralarını atan ve Ali Yeşildağ'ı taklit eden Ali_Yesilda hesabının id'si 1518344680739590145— Dr. Tuğrulcan Elmas (@DrTugrulcan) May 11, 2023
Bu hesabın geçmişte kullandığı isimler:
@Ayse_Minyeli
@___5N1K___
@MuhammdYak21
@Ismet_Ozl
Bu hesabın eski kimliği @Ayse_Minyeli'nin tweetleri çok ilginç.?? pic.twitter.com/WBW49Rj892
HESAP SİLİNDİ
Yaşanananların ardından hesap bugün silindi. Profile girenler, 'Böyle bir hesap yok' yazısıyla karşılaşıyor.
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