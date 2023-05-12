Muharrem İnce hakkında kara propaganda yapan 'Ali Yeşildağ' isimli hesap kapandı

Sosyal medyada Muharrem İnce'yi de hedef alan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve 'Ali Yeşildağ' adını kullanan Twitter hesabı kapandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:17
Muharrem İnce hakkında kara propaganda yapan 'Ali Yeşildağ' isimli hesap kapandı
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Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabı, son dönemde yaptığı sahte içerikli paylaşımlarda tepkilere yol açtı.

Hesaptan son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan paylaşımlarda bulunulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sosyal Medya Manipülasyonu Araştırmacısı Dr. Tuğrulcan Elmas hesabın geçmiş dönem paylaşımlarını ve eski kullanıcı adlarını araştırarak bir dizi paylaşım yapmıştı.

HESAP SİLİNDİ

Yaşanananların ardından hesap bugün silindi. Profile girenler, 'Böyle bir hesap yok' yazısıyla karşılaşıyor.


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