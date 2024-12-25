Erdoğan müdahil olmuştu: 16 yaşındaki çocuğa 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' hapis cezası

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:51

16 yaşındaki lise öğrencisi çocuk, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında küfrettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Daha sonra İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi, haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

ERDOĞAN DA MÜDAHİL OLMUŞTU

Cumhuriyet savcısı ile avukatı Ahmet Özel aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da liseli çocuğun cezalandırılmasını talep etti.

10 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 12 Aralık’ta görülen üçüncü duruşmada, çocuğa önce 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra yapılan indirimle çocuk 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.