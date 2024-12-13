Memişoğlu, ‘Kadına şiddet’ komisyonuna katılmadı, muhalefet hakaret tepkisi gösterdi: Öfkelenme hakkımız yok mu?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

CHP milletvekili Kayıhan Pala, “Sağlık Bakanlığı’nın sunumunu da birazdan izleyeceğiz ancak burada sayın bakan yok, böyle bir toplantıda ben sayın bakanın da burada olmasını beklerdim. Sayın bakanın dün akşam Meclis’te Meclis’in adabına uymayan konuşması nedeniyle kendisini kınıyorum. Umarım bir an önce özür diler” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlikleri şu sözlerle eleştirdi:

“Dün gecenin şokundayız. Bazı konular siyasetüstü. Yani bir ülkede bebekler, onları yaşatmaya çalışmakla sorumlu doktorların eliyle katlediliyorsa, iktidardaki kim olursa olsun, infial yaratması gereken bir konudur. Sadece muhalefetin değil hepimizin bu yaşananlar karşısında öfkelenme hakkımız olması gerekir.”

Taşçı, “Başkanvekilimiz Turhan Çömez’den de kullandığı o bütün aşağılayıcı, hakaretamiz ifadeler için özür dilesin” dedi.

AKP milletvekili Mustafa Alkayış da “Olmaması gereken bir üslupla meseleye yaklaşıldı, sonuç itibarıyla hepimizi rahatsız eden şeyler, üsluplar oldu” ifirafında bulundu.