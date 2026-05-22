Erdoğan 'mutlak butlan' sessizliğini korudu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"MUTLAK BUTLAN"A DEĞİNMEDİ

Erdoğan buradaki konuşmasında, "CHP'ye mutlak butlan" kararına hiç değinmedi, sessizliğini korudu.

Türkiye'nin artık terörle değil yatırımlarla anıldığını öne süren Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi çekildikçe şehirler hızla ayağa kalkıyor" dedi.

"TÜRKİYE EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR"

"Türkiye en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler, Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir" diyen Erdoğan, "Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır" iddiasında bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı, düşük maliyetlerle geçişini temin etmek, en az kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir. Türkiye'nin bu süreçte vazgeçilmezliği de anlaşılmıştır."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanında güncel meselelerin ele alınacağı zirvenin hayırlara vesile olacağına eminim. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsurudur. Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor.

Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar, enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken, ülkeler arası bağımlılık seviyesini de ortaya koymaktadır. Rusya - Ukrayna savaşı ilk patlak verdiğinde gündeme gelen ilk konu enerjiydi. İran savaşında da aynı şekilde enerji sorunları gündeme geldi. Bu da turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi de vurmaya devam ediyor."

"TÜRKİYE'NİN BU SÜREÇTE VAZGEÇİLMEZLİĞİ DE ANLAŞILMIŞTIR"

"Türkiye en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler, Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır. Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı, düşük maliyetlerle geçişini temin etmek, en az kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir. Türkiye'nin bu süreçte vazgeçilmezliği de anlaşılmıştır.

Göreve geldiğimizde 90 milyon metreküp doğalgaz girişi vardı bugün 495 milyon metreküpe çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. LNG terminalleri FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik.

Sondaj ve arama faaliyetlerimiz de öne çıkıyor. Bulanlar, ancak arayanlardır diyerek, 10 yılda çok ciddi yatırım yaptık. Kendi gemilerimiz, ekipmanlarımızla arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfini gerçekleştirdik. Sakarya gaz sahasında 9,5 milyon metreküpe ulaştı günlük üretimimiz. 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız."

"TERÖRÜN SIFIRLANDIĞI ATMOSFERİN ÜLKEMİZ AÇISINDAN MANALARINA ŞİMDİDEN ŞAHİT OLUYORUZ"

"Üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküpe çıkacak. 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Gabar'da da tarih yazdık. Petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü oldu. 10 yıllar boyunca terörle anılan bölgeler bugün yatırımla, üretimle, istihdamla anılıyor.

Bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Yurtiçi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan gelmektedir. 2 trilyon dolar maliyeti aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilmektedir. Terörün sıfırlandığı atmosferin ülkemiz açısından manalarına şimdiden şahit oluyoruz. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız somut göstergelerdir.

İklim ve hava şartları el verirse sondaj faaliyetlerini 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Somali halkına müjdeli haber vermeyi amaçlıyoruz. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla orada da işbirlikleri için zemin çok daha uygun olacaktır.

Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz dünya bor pazarının da lideridir. Nadir toprak elementlerinde, Eskişehir'de keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi şampiyonlar ligine taşımıştır. Lityum karbonat üretiminde ilk ürünü de elde ettik. Yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesis için de çalışıyoruz."

"TÜRKİYE BU YARIŞTA SEYİRCİ DEĞİL, OYUN KURUCU OLMAYI HEDEFLİYOR"

"Kritik madenler, petrol ve doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde hazırladık. Tahsis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde, Mersin Akkuyu nükleer güç santraliyle bu alanca çığır açtık. Temiz enerji alanında da tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik.

Diğer alanlar gibi enerjide de tarihi başarılara imza attık. Karada veya denizde ne kadar tabii kaynağımız varsa, işleyecek ve lokomotif vazifesi görmesini sağlayacağız. Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün kesilmesine hiçbir surette müsaade etmeyecektir."