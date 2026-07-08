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Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu: Trump'a destek ve 'takdir' mesajları

Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu: Trump'a destek ve 'takdir' mesajları

8.07.2026 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu: Trump'a destek ve 'takdir' mesajları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Ukrayna ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret edip destek ve teşekkür mesajı vermesi dikkat çekti.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, “Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.” dedi.

"Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık" dedi.

'NATO 3.0' hedefi içinse Erdoğan, "Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa'da suni bölünmeye yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

"İHA ve SİHA'ları başarıyla kullanan bir müttefik olarak İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz" diyen Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması talebi içinse "Savunma Sanayi Forumu'nda bu mesajın hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

TRUMP'A 'TAKDİR' VE 'DESTEK' MESAJLARI

Erdoğan, İran meselesi ile ilgili, “İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın desteklediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu.

Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladığını ifade eden Erdoğan, "Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum" dedi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, "Ukrayna'yı desteklerken, Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #NATO ülkeleri

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