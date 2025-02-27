Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı açıklanırken otoyol şantiyesini ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısının açıklandığı sıralarda İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı açıklanırken otoyol şantiyesini ziyaret etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

AKP'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti" denildi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna açıkladı.


Etiketler: #İmralı #Abdullah Öcalan

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