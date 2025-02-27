Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı açıklanırken otoyol şantiyesini ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın çağrısının açıklandığı sıralarda İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
AKP'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti" denildi.
Erdoğan'ın ziyareti sırasında İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna açıkladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı süren Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. pic.twitter.com/RQE6n72Hbj— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 27, 2025
Etiketler: #İmralı #Abdullah Öcalan
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