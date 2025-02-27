Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı'daki görüşmesi sona erdi!
Son dakika gelişmesi... DEM Parti, İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesinin sona erdiğini bildirdi.
DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, 7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı üçüncü görüşme tamamlandı.
7 KİŞİLİK HEYET
Heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.
OTELE GİRİŞ YAPTILAR
İstanbul'a dönen İmralı heyeti, Elit World Otel’e giriş yaptı.
7 kişilik heyet, saat 17.00’de kameraların karşısına geçecek.
Etiketler: #İmralı #Abdullah Öcalan
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