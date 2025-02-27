Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'İmralı' açıklaması: 'Hükümetin açıklayamayacakları yük olacak'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:40

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:43

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükümetin açıklamayacaklarının devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Çözmek zorunda olduğumuz sorun PKK'ın değil PYD'nin lağvedilmesidir" dedi.

İmralı'dan yapılması beklenen açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükumetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun; PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

Hükumet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD’nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz."