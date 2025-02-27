Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'İmralı' açıklaması: 'Hükümetin açıklayamayacakları yük olacak'

İmralı'dan yapılacak açıklama ilgili değerlendirme yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Hükümetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'İmralı' açıklaması: 'Hükümetin açıklayamayacakları yük olacak'
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:40

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükümetin açıklamayacaklarının devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Çözmek zorunda olduğumuz sorun PKK'ın değil PYD'nin lağvedilmesidir" dedi.

İmralı'dan yapılması beklenen açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükumetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun; PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

Hükumet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD’nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz." 


Etiketler: #Yavuz Ağıralioğlu #İmralı

İlgili Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'Kartalkaya' tepkisi: Utanmazlığın bu kadarını ilk defa bu düzeyde görüyoruz

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'Kartalkaya' tepkisi: Utanmazlığın bu kadarını ilk defa bu düzeyde görüyoruz
Yavuz Ağıralioğlu: Şimdi hapishane yapıyorlar, inşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir

Yavuz Ağıralioğlu: Şimdi hapishane yapıyorlar, inşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin il kongresinde konuştu: 'Utanmadan hala sabır diyorsunuz'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin il kongresinde konuştu: 'Utanmadan hala sabır diyorsunuz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler