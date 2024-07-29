Erdoğan 'özür dilemeli' demişti: 'Mahmud Abbas başka bir tarihte gelecek'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:38

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:53

Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki olarak, TBMM'ye davet edilmesi ve konuşma yapması çağrısı yapılmıştı.

Erdoğan ise "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" diyerek Abbas'ın davete gelmediğini ve bunun için özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları nedeni ile gelemediğini ifade ettiğini ve ileri bir tarihte Türkiye'ye gelip TBMM'de konuşma yapacağını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın davetiyle ilgili bazı partilerin ortaya koyduğu yaklaşımlarına ilişkin konuşan Çelik, "Haftalar önce biz Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçakla giderken Kendisine Netanyuhu kongresine davet edildiği ve orada bir konuşma daveti konuşmasının söz konusu olacağı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca bizim de hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuz netleştirmek adına sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler.

Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi" dedi.