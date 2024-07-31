Erdoğan 'Özür dilemeli' demişti: Numan Kurtulmuş'tan 'Mahmud Abbas' ziyaretine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:09

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı önümüzdeki günlerde TBMM'ye davet edeceklerini açıkladı.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı TBMM Genel Kuruluna davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN 'ÖZÜR DİLEMELİ' DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz" demişti.

Ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıklamıştı.

Büyükelçi Mustafa'nın açıklamalarının ardından AKP Genel Merkezi'nde konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM'de konuşma teklifine ilk anda olumlu yanıt vermediğini belirtmişti.