Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 22:01
Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. NTV yayınında konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek" açıklamasını yaptı.

Görüşmede hangi konuların ele alınacağı ise şimdilik bilinmiyor.


Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy Zelenski Vladimir Putin

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