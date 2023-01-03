Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. NTV yayınında konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek" açıklamasını yaptı.
Görüşmede hangi konuların ele alınacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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