Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı: İkili ilişkiler, çok dinamik bir şekilde gelişti

30 Aralık 2022 Cuma, 14:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını tebrik ederek bir mesaj paylaştı.

Kutlama mesajı Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.

Vladimir Putin'in, Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl kutlama mesajında, "uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak projelerin başarısına" dikkat çekildi.

Putin, mesajında "geride bırakılan son bir yılda ikili iş birliğinin birçok alanda önemli ölçüde genişletilmesinin mümkün olduğunu ve uzun vadeli bölgesel enerji güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan en büyük ortak projelerin (Akkuyu ve Gaz dağıtım merkezi) başarıyla hayata geçirildiğini" ifade etti.

Putin, "karmaşık" uluslararası duruma rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin "çok dinamik bir şekilde geliştiğini" söyledi.

Putin ayrıca, iki ülkenin birlikte hareket ederek, Avrasya bölgesinde "istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi ve halkların yararı için Rus-Türk iş birliğinin tüm alanını daha da geliştirebileceğine inandığını" vurguladı.