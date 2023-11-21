Erdoğan: Rehineler konusunda beklentimiz olumlu neticeler almak

Yayınlanma: 21.11.2023 - 19:02

Güncelleme: 21.11.2023 - 20:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin meselesi ve Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Katar’la müşterek bir çalışma yürüttüğünü ve rehineler konusunda beklentinin olumlu neticeler almak olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbaratı Teşkilatı Başkanım, Katar ile müşterek bir çalışma içinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak” dedi.

“ÖNCELİK ATEŞKES VE İNSANİ YARDIMLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tebbun ile İsrail-Filistin konusunu da görüştüğünü, önceliğin kalıcı bir ateşkes ve insani yardımların engelsiz şekilde Gazze’ye ulaşması olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Kardeşimle Filistin’de yaşanan insani dramı da konuştuk. Cezayir, Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir’in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır. Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkesin teşhisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Bu yönde basına yansıyan haberleri biz de takip ediyoruz. Biz de sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin’in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık” ifadelerini kullandı.

“CEZAYİR’E YATIRIMLARI DAHA DA ARTIRMA GAYRETİNDE OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1400 civarında Türk firmasının Cezayir ekonomisine destek verdiğini vurgulayarak şu ifadelerini kullandı:

“Cezayir’in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması, bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir’de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir’in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir’in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız, Cezayir’de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır. Hayırlı olsun. Bu gelişme, ekonomik ve ticari iş birliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz. Botaş ve Sonatrach arasında akdedilen doğalgaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayi alanında da çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye’de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık. Cezayir atasözünün de ifade ettiği gibi; ‘Kul gayret eder, Allah tamamlar’. İş birliğimizi bu şiar temelinde her alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”

“TİCARET HACMİMİZ 5,3 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI”

Erdoğan, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kırdığına dikkat çekerek, “Konseyimizin adını stratejik tanımlamasını eklemek suretiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi olarak yeniden belirledik. Bu karar ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun ile belirlediğimiz 10 milyar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız. Ticaret Bakanlarımızın bugün imza attıkları Ortak Niyet Beyanı’yla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum” diye konuştu.