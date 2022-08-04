Erdoğan Rusya'ya gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine, yarın Soçi’ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:34
Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gideceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.


Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Soçi

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