Erdoğan Rusya'ya gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine, yarın Soçi’ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gideceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.
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