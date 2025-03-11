Erdoğan Saray'da YİK'i topladı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
Toplantının içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Binali Yıldırım
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