Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklama
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:56

Facebook hesabındaki paylaşımlarında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler olduğu iddia edilen A.E.Ş (33), Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

A.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Etiketler: #hakaret #iddia #Erdoğan

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