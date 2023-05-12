Erdoğan seçim öncesi '15 Temmuz'u hatırlatmıştı... Barış Terkoğlu, görevdeki kuvvet komutanının konuşmasını aktardı: 'Milli iradeye saygı duyarız'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken bir seçim mesajı paylaştı. 14 Mayıs için destek isteyen Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.

SEÇİM ÖNCESİ '15 TEMMUZ' HATIRLATMASI

Paylaşımında, "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız."

GÖREVDEKİ KUVVET KOMUTANI: ANAYASAYA BAĞLI KALIRIZ

Halk TV canlı yayınında konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, emekli bir askerin sınıf arkadaşı olan görevdeki bir kuvvet komutanıyla yaptığı konuşmayı aktardı.

Terkoğlu canlı yayında şunları söyledi:

"Emekli bir asker, biliyorsunuz sınıf arkadaşlarıyla da görüşüyorlar. Görüştüğü sınıf arkadaşı bir Kuvvet Komutanı ile diyaloğunu bana yazdı. Şunu sormuş, emekli asker, '15 mayıs sabahı seçim sonucunda iktidar değişirse ne yaparsınız?'

Kuvvet Komutanı 'Ne sonuç çıkarsa çıksın saygı duyarız. Milli iradeye saygı duyarız' yanıtı vermiş.

Emekli asker, 'Siz milli iradeye saygı duysanız dahi sizi Anayasaya aykırı bir şeye zorlarsanız ne olur?' diye sormuş.

Kuvvet Komutanı 'Yeminim ve anayasaya bağlılığım noktasında kalmakta ısrar ederim. Buna bağlı kalmak için direnirim' yanıtını vermiş."