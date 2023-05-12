Erdoğan, seçim öncesi darbe girişimini hatırlattı: 'Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi...'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:18

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, seçimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarında seçim günü için "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasında ilgili bölüm şöyle:

“Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız."

SOYLU 'DARBE GİRİŞİMİ' DEMİŞTİ

Erdoğan'ın bu açıklaması akıllara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimleri "darbe girişimi" olarak nitelendirmesini getirdi. Soylu, geçen ay yaptığı o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca (boşa çıkınca) ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler."