Erdoğan sergide enkaz önünde poz verdi... CHP'den tepki geldi: '23 yılı daha iyi özetleyen bir kare olamaz!'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi'nin açılışına katıldı.

Erdoğan’ın sergide enkaz ve yıkım temalı bir çalışmanın önünde verdiği poza CHP Grup Başkanvekili, 6 Şubat depremlerinin yıkımını hatırlatarak tepki gösterdi.

MURAT EMİR: “23 YILI ÖZETLEYEN BİR KARE”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak sert eleştirilerde bulundu.

Emir, “Bu fotoğrafa iyi bakın. 23 yılı daha iyi özetleyen bir kare olamaz. Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu.” ifadelerini kullandı.

Emir, 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da hâlâ enkazların kaldırılmadığını hatırlatarak, Erdoğan’ın deprem sonrası yaptığı “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez” açıklamasına atıfta bulundu.

“MİLLETİN ACISININ ÜSTÜNE BASARAK SAHNEYE ÇIKAN BİR İKTİDAR”

Emir, sergide yer alan “Kent Kırım” yazısına da dikkat çekerek eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Kahramanmaraş’ta yapılan deprem konutları deprem olmadan çöktü. Gebze’de denetimsiz metro inşaatı nedeniyle bir bina çöktü, bir aile hayatını kaybetti. Ülkenin tepesinde hâlâ ‘medeniyet’ diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakan bir iktidar var. Bu kırım yalnızca taşın toprağın değil, milletin kırımıdır.”