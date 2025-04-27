Erdoğan 'silkeleyin' demişti: Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:19

Güncelleme: 27.04.2025 - 00:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 149 belediyenin toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir TV programında belediyelerin borçlarına ilişkin açıklama yaptı.

"149 BELEDİYEDE TOPLAM 30 MİLYARLIK PRİM BORCU..."

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"SGK olarak bizim temel amacımız iletişimi sağlamak ve prim borçlarının olduğunu ve bu prim borçlarının ödenmesi noktasında kendilerini davet ettik. Birçok belediye bizimle iş birliğine girdi. 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuza başvurmuşlardır. Bu süreçte aslında belediyelerimize şunu ifade ettik; prim borçlarını ister taksitlendirebilirler ya da üzerlerinde şerh veya ipotek bulunmayan gayrimenkullerini de bize bir teminat olarak gösterebilirler ve borçlarını yapılandırabilirler."