Erdoğan Sisi'yi 'Rabia' ile uğurladı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:29

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:29

Mısır’dan cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl aranın ardından Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirildi. 2013’te dönemin Mısır lideri Muhammed Mursi’yi darbe ile devirerek Cumhurbaşkanı olan es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Saray’da baş başa görüşen Erdoğan ve Sisi Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'den ayrılırken mevkidaşını havalimanında uğurlayan Erdoğan, 'Rabia' işareti yaptı. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi’nin Muhammed Mursi'yi darbe ile devirmesiyle başlayan Türkiye-Mısır gerilimi sürecinde Dönemin Başbakanı Erdoğan, Sisi’yi ‘katil’ ve ‘darbeci’ olmakla suçladı. AKP’nin her mitinginde o dönem kullanılan ‘Rabia’ işareti bu süreç içerisinde ortaya çıktı. Erdoğan’ın ilişkilerin kopuk geçtiği döneme değinmemesi buna karşın ise Sisi’yi Müslümün Kardeşler ile özdeşleşen ‘Rabia’ işaretiyle uğurlaması dikkat çekti.