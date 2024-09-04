Nereden nereye… 12 yıl önce ‘darbeci’ denilen Sisi’ye İletişim Başkanlığı’ndan ‘hoş geldiniz’ pankartı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:44

Güncelleme: 04.09.2024 - 18:46

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce hakkında "darbeci" dediği ve sık sık "katil, zalim" ifadeleriyle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, Ankara'ya geldi.

Erdoğan, 'katil', 'zalim', 'darbeci' dediği ve "Onunla aynı masaya oturmam" dediği Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenlediler.

Öte yandan, İletişim Başkanlığı’nın binasına Erdoğan ve Sisi’nin fotoğraflarının bulunduğu ve hem Türkçe hem Arapça olarak “Sayın Başkan Türkiye’ye Hoş Geldiniz!” yazılan bir pankart asıldı.

Söz konusu fotoğrafı gazeteci İnanç Uysal, sosyal medya hesabından paylaştı.