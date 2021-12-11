Son dakika | Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajla katıldığı Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde sosyal medyayı hedef alan açıklamalar yaptı. Erdoğan, sosyal medyayı bir tehdit olarak gördüğünü yineledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne bir video mesaj gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecralarına yönelik getirilmesi planlanan düzenlemelerden bahsetti. Erdoğan, sosyal medyayı, demokrasi için "tehdit" olarak yorumladı.
"KÜRESEL BİR GÜVENLİK SORUNU"
"Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" diye konuştu.
Sosyal medya platformlarının denetlenmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır" ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİ İÇİN ANA TEHDİT"
Daha önce de sosyal medya mecralarını hedef alan açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya, demokrasi için ana tehdit" dedi.
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