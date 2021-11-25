AYM'den sosyal medya paylaşımı nedeniyle uzaklaştırma alan öğrenci için karar

25 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) okuyan A.B., 10 Ekim 2016’da sosyal medya hesabından YTÜ’ye ilişkin eleştirel bir haberi yorumsuz şekilde paylaştı. Paylaşım nedeniyle A.B. hakkında disiplin soruşturması açıldı, ardından bir hafta uzaklaştırma verildi. Yargıya başvuran A.B’nin cezası mahkeme tarafından iptal edildi. YTÜ’nün temyiz ettiği karar istinaftan döndü. Kararda, “disiplin cezasının hukuka aykırı olmadığı” savunuldu. Bunun üzerine A.B., “haberin erişime açık olduğunu, haber içeriğinde hakaret olduğu iddiasıyla haber sahibine dava açılmadığını, haber içeriği ile ilgili olarak üniversite yönetiminin şikâyetinin bulunmadığını” belirterek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

‘PAYLAŞIMDAN İBARET’

Başvuruyu inceleyen AYM, A.B’nin eğitim hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. A.B’nin üniversite dışındaki özel alanında yapıldığı belirtilen paylaşıma ilişkin istinafın kararında, üniversitenin düzenini hangi derecede etkilediğine, ne şekilde bozma tehlikesi meydana getirdiğine ilişkin hiçbir değerlendirmede bulunulmadığı vurgulandı. Kararda, “Eylem, kamuoyunca erişilebilir olan ve kendisini doğrudan ilgilendiren bir haber içeriğinin paylaşılmasından ibaret. İçeriği doğru ya da yanlış olsun salt bir haberin paylaşılması başvurucunun yaptırıma maruz kalması sonucunu doğurmamalı. Özgür düşüncenin ve eleştirel aklın beşiği olarak görülen üniversitelerde farklı düşüncelere daha fazla hoşgörü gösterilmesi gerekmekte” denildi. A.B’nin 5 bin liralık manevi tazminat talebi de kabul edildi.