Son dakika: Fahrettin Altun'dan "Berat Albayrak" açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 11:18

Gazetemiz muhabiri Selda Güneysu imzalı kulis haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “dövizdeki hızlı artış, TL’deki değer kaybı, Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar’’ gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu ancak Erdoğan’ın “şimdilik kabul etmediği” ifade edilmişti. Haberimizde, "Elvan’ın uzun süredir, aynı zamanda Erdoğan’ın damadı da olan eski bakan Berat Albayrak döneminde atanan ve hâlâ etkili olan Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile para politikaları konusunda anlaşamadığı, 'bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği' ileri sürülüyor. Elvan’ın yerine Berat Albayrak’ın yeniden göreve getirileceği de konuşuluyor." denilmişti.

SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu kulis haberimiz üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Altun şunları belirtti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"