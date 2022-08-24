Erdoğan talimat verdi: AKP'de seçim hazırlıkları başladı
2023 seçimlerine bir yıldan daha az bir süre kaldı. Dün genel merkezde yapılan olağanüstü toplantı ile AKP'de de hazırlıklar resmen başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına seçim beyannamesinin hazırlanması talimatı verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk olağanüstü toplantı ile AKP seçim hazırlıklarına resmen başladı.
Bu kapsamda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılacak.
NTV'nin aktardığı bilgiye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AKP iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak.
Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek.
Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak.
Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak.
Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak.
Meclis'te hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında.
AKP ve MHP'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannemelerinin ardından Cumhur ittifakının ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.
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