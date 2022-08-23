'Olağanüstü toplantının' ardından AKP Sözcüsü Çelik'ten açıklama: 'Erken seçim' iddialarına yanıt verdi

23 Ağustos 2022 Salı, 17:07

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, ''Birtakım propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık'' dedi.

"BÖYLE BİR TARTIŞMA SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Toplantıda bütün birimlerin görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, erken seçim iddialarına ilişkin de konuştu. Takvimde bir değişik olmadığını belirten Çelik, ''Erken seçim iddialarının hiçbir temeli yok. Böyle bir tartışma söz konusu bile olamaz'' dedi.

Suriye ile ilgili temasa ilişkin olarak da soruyu yanıtlayan Çelik, "Suriye'nin içindeki çözüm siyasi olmalıdır" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çeşitli düzenlemeler, reform çalışmalarıyla ilgili bir istişare yapıldı. Burada hem önümüzdeki birtakım vatandaşımızla buluşma noktasında ortaya koyulacak stratejiler, karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çalışmalar topyekün şekilde değerlendirildi.

2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası konuşuldu. Seçim beyannamesi çalışması, bir manifesto, ona dönük olarak birimlerimizin çalışmaları değerlendirildi. Bundan sonra da seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz."

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI TEMELSİZ"

"Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların ne bir temeli ne bir manası var. Erken seçim söz konusu değil. Zamanında yapılacak seçimlere dönük, şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal.''

Bir muhabirin sorduğu ''Kurban Bayramı nedeniyle seçim tarihi değişir mi'' sorusuna ise yanıt veren Çelik şu ifadeleri kullandı:

''Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Gündem olmadı. Bu tip toplantılarda haklı olarak sizde de bir hareketlilik oluşuyor. Bu zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar temelinde."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpiz bir şekilde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne çağırmıştı.

Seçim hazırlıklarının görüşülmesi beklenen toplantının geneline ilişkin bir bilgi verilmemişti.

Erdoğan, resmi programına göre bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecekti. Erdoğan saat 17.00’de Filistin liderini karşılayacak ve akşam yemeği verecekti.