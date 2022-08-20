Yöneylem Araştırma Koordinatörü Kömürcü, yorumladı: 2015 seçimlerini örnek verdi, 'AKP azınlık hale geldi'

Baskıcı ve güvenlikçi politikaların seçim öncesinde yoğunlaşması, ülke içinde ve/veya dışında gerginliklerin tırmandırılması suretiyle seçmenlerin yeniden istikrarın ve güçlü liderin arkasında sıralanmasının sağlanabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Ben bunun, iktidarın oy oranını artırabilecek ama seçimi kazanmasına yetmeyecek bir strateji olduğunu düşünüyorum.

AKP’nin 1 Kasım 2015 zaferinin de esas olarak, 7 Haziran sonrasında içine girilen şiddet sarmalı ve güvenlikçi politikalara destekten ziyade, Devlet Bahçeli’nin süratle pozisyon değiştirmesi ve Erdoğan’ın yanında yer almasından kaynaklandığı kanaatindeyim.