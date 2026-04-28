Erdoğan talimat verdi, kampanya kadroları yenileniyor: AKP’de değişim startı

AKP, “2027 Kasım” ayında yapılması planlanan seçimlere yönelik hazırlıkları başlatırken, sürecin odağına yalnızca saha çalışmalarını değil, parti içinde köklü bir değişim ve kadro yenilenmesini de aldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen hazırlıkların, kampanya stratejisinden teşkilat yapısına kadar geniş bir alanda yeniden yapılanmayı içerdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın talimatıyla AKP’nin mart ayı itibarıyla seçim çalışmalarına fiilen start verdiği kulislerde konuşulan en önemli başlıklardan biri.

Milletvekilleri ve teşkilatların sahaya inmesiyle birlikte seçmen temasını artırmaya dönük programların hazırlıkları hız kazanırken, bu sürecin arka planında daha derin bir “yenilenme stratejisi”nin yürütüldüğü ifade ediliyor. AKP yönetiminin, seçim hazırlıklarını yalnızca klasik kampanya faaliyetleriyle sınırlı tutmayarak, parti içi yapıyı baştan aşağı gözden geçiren bir revizyon süreciyle birlikte yürütmeyi planladığı aktarılıyor.

‘25. YIL’ VURGUSU

AKP’nin iktidardaki 25. yılına denk gelen 2026’nın, kampanya stratejisinde özel bir yere oturtulduğu belirtiliyor. Parti yönetiminin bu dönemi yalnızca bir yıldönümü olarak değil, seçmenle kurulacak yeni iletişimin ana çerçevesi olarak gördüğü ifade ediliyor. “Çeyrek asır” vurgusunun merkezde olacağı kampanyada, geçmiş icraatların bir bilanço diliyle anlatılması ve aynı zamanda geleceğe dönük yeni bir hikâye kurulması hedefleniyor.

Bu kapsamda daha önce öne çıkarılan “Türkiye Yüzyılı” söyleminin güncellenerek yeniden çerçeveleneceği, kampanya dilinin hem geçmiş başarıları sahiplenen hem de yeni bir vizyon ortaya koyan bir hat üzerine kurulacağı dile getiriliyor. Parti kurmayları, seçmen davranışlarındaki değişim dikkate alınarak daha sade, doğrudan ve duygusal bağ kuran bir iletişim stratejisi üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. AKP’nin kampanya stratejisinde, lider odaklı iletişimin korunacağı ancak buna eşlik edecek şekilde yerel aktörlerin ve saha yüzlerinin de daha görünür hale getirileceği kaydediliyor.

‘SAHAYA UYUMLU KADRO KRİTERİ’

Seçim hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak parti içindeki değişim sürecinin de hız kazanacağı belirtiliyor. Daha önce MYK ve bazı kritik birimlerde yapılan değişikliklerin devam edeceği, özellikle kampanya sürecini yönetecek ekiplerde yenilenmeye gidileceği kulislere yansıyor. Bu çerçevede, uzun süredir sahada aktif olmayan ya da performansı düşük bulunan isimlerin dinlendirileceği, yerine daha dinamik, sahada karşılığı olan ve seçmenle temas kurabilen isimlerin getirileceği ifade ediliyor.

Parti yönetiminin, “sahaya uyumlu kadro” kriterini öncelik haline getirdiği, bu nedenle teşkilatlarda kapsamlı bir performans değerlendirmesi yapıldığı belirtiliyor. İl ve ilçe teşkilatlarından başlayarak merkez yönetimine kadar uzanan bu değişim sürecinde, genç isimlere daha fazla alan açılması, kadın temsilinin artırılması ve yerel dinamikleri iyi bilen kadroların öne çıkarılması hedefleniyor. Özellikle büyükşehirlerde seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek güçlü saha ekiplerinin oluşturulmasının öncelikli başlıklar arasında olduğu ifade ediliyor.

‘SAHADA OLMAYAN SİSTEMDE DE OLMAYACAK’

AKP kulislerinde öne çıkan değerlendirmelerden biri de, yeni dönemde sahada aktif olmayan isimlerin karar alma mekanizmalarında da geri plana çekileceği yönünde. Parti yönetiminin, “sahada karşılığı olmayanın masada ağırlığı olmayacak” anlayışını benimsediği ve bu doğrultuda kadro yapılanmasını yeniden şekillendirdiği ifade ediliyor. Bu yaklaşımın, hem teşkilat motivasyonunu artırmak hem de seçim sürecinde daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları oluşturmak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, seçmenle temasın güçlendirilmesi ve partiye yönelik algının tazelenmesi açısından da bu değişimin kritik olduğu vurgulanıyor.

HAZIRLIKLARININ ÖNEMLİ BİR AYAĞI: ‘GERİ KAZANIM’ POLİTİKALARI

AKP kulislerinde seçim hazırlıklarının arkasındaki temel motivasyonun, yalnızca yeni seçmen kazanmak değil; son dönemde partiden uzaklaşan, sandığa gitmeyen ya da kararsızlar havuzuna yönelen seçmeni yeniden kazanmak olduğu vurgulanıyor. Parti kurmaylarının saha analizlerinde, özellikle büyükşehirlerde AKP’den kopan seçmen oranının arttığı, bunun da seçim stratejisinde belirleyici bir unsur haline geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle yürütülen kampanya hazırlıklarının önemli bir ayağını, “geri kazanım” politikalarının oluşturduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, geçmiş seçimlerde AKP’ye oy vermiş ancak son süreçte ekonomik koşullar, yerel yönetim performansları ya da siyasi atmosfer nedeniyle mesafe koyan seçmen gruplarına yönelik özel çalışmalar planlanıyor.

Özellikle genç seçmen ve ilk kez oy kullanacak kitlelerin yanı sıra, geçmişte AKP’ye destek vermiş ancak son dönemde uzaklaşmış seçmen profiline yönelik kampanyaların güçlendirileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede, yerel teşkilatlara daha fazla sorumluluk verilmesi, birebir temasın artırılması ve seçmen taleplerinin doğrudan merkeze aktarılacağı yeni bir iletişim hattı kurulması planlanıyor. Parti içinde dile getirilen değerlendirmelerde, seçim sürecindeki bu yoğun hazırlığın temel nedeninin “kararsızlar ve kopan seçmen” olduğu açık şekilde ifade ediliyor.