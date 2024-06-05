Erdoğan tasarruf talimatı vermişti... Tarım Bakanı Yumaklı, yangın uçağıyla Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:37

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:37

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tasarruf tedbirlerinin sadece ezilen kesimi ilgilendirdiğini belirterek, kişisel işleri için özel uçak kullandığı iddia edilen bakanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarır, şunları söyledi:

"Her hafta birini açıklayacağız dedik. 'Jetgiller' yani bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün; Tarım Bakanımız. Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı’nın aldığı 2016'daki uçakla Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş. Haftaya Jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak, bunları açıklamaya devam edeceğiz. Emekli, işçi zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda ama bu bakanlarımız ivedi olmayan özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla yürütüyor bunu da çıkıp açıklama yağıyor. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Özür değil istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın."

İYİ PARTİ'YE YANIT

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bir çok partiden milletvekili, üyeler partimize üye olmak için başvuruyor bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz, hepsini de almıyoruz. Bizim bir sayıya, belli miktarda milletvekiline ihtiyacımız yok. Bir transfer değil istifa ediyor partilerinden. Genel Başkan bence durumu böyle değerlendirmeli. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık gören her arkadaşımızın CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim. "