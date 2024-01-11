Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Erdoğan, bu görüşmeden önce de MHP lideri Bahçeli'yi ağırlamıştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti.
Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay bu görüşmenin en önemli gündem başlığı olduğu aktarıldı.
İkilinin Atalay kararını görüşmesi de beklentiler arasındaydı.
BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, bugün saat 15.00'de ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Erdoğan, pazartesi günü 48 belediye başkan adaylarını açıklayacak. İki liderin bu konuyu görüştüğü ve seçim işbirliğini ele aldığı öğrenildi.
Görüşmede işçi ve Bağkur emeklilerinin zam beklentisinin de görüşüldüğü düşünülüyor.
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