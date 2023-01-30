Erdoğan Toprak: YSK üye adayları cemaat mensubiyetlerine göre desteklendi
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, YSK üyelik seçimlerinde adayların cemaat mensubiyetlerinin belirleyici olduğu iddialarına dikkat çekti. Seçimlerde siyasi pazarlıklar yapıldığını ifade eden Toprak, “Böyle seçilmiş bir YSK’dan, dürüst, adil, tarafsız ve eşit bir seçim yöneteceğine inanmamız isteniyor. İnanmıyoruz. Seçim ve sandık güvenliğini kendi gücümüzle sağlayacağız" dedi.
2023 seçimlerine aylar kala Yüksek Seçim Kurulu'yla dile getirilen "cemaat" iddiaları dikkat çekti. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) 24 Ocak’ta boşalan beş üyelik için Danıştay ve Yargıtay’da yapılan seçimlerde dinsel yapılanmaların etkili olduğu iddiasını dile getirdi.
Yayımladığı haftalık değerlendirme raporunda, YSK üyelikleri için Danıştay ve Yargıtay'da yapılan seçimlerde tarikat-cemaatlerin güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Toprak, "Yüksek Seçim Kurulu’nda 24 Ocak’ta boşalan beş üyelik için Danıştay ve Yargıtay’da yapılan seçimlerde, Türkiye’nin en yüksek iki yargı kurumunda YSK üyeliği seçiminde yürütülen siyasi pazarlıklar, iktidar ittifakının kendi içinde yüksek yargıçların partisel yakınlıkları, tarikat-cemaatlerin güç mücadelesi çerçevesinde yaşananlar, ülkemiz ve demokrasimiz adına ve yüksek yargının getirildiği yer açısından kaygı verici" dedi.
Toprak şu ifadeleri kullandı:
"YSK üye seçimlerinde adayların İskenderpaşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Hak Yolcular vb. cemaat mensubiyetlerine, AKP-MHP yakınlığı ve siyasi çizgisine göre parti desteklenmesi ve bunların apaçık yazılıp çizilmesi, kimsenin bundan rahatsızlık duymayıp sessizlikle geçiştirilmesi ne adalet ne vicdani olarak kabul edilemez. Böyle seçilmiş bir YSK’dan, dürüst, adil, tarafsız ve eşit bir seçim yöneteceğine inanmamız isteniyor. İnanmıyoruz. Seçim ve sandık güvenliğini kendi gücümüzle sağlayacağız. Sandıkları ve oyları patlatarak tüm hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, planları ve oyunları bozacağız."
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