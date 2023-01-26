YSK'ye 'fazla pusula' uyarısı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 23:45

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 23:45

Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu'na “2023 seçim pusulalarının sayısı, basımı, dağıtımı ve geri toplanması” hakkında dilekçe verdi.

Dilekçede, Türkiye'de seçime katılma oranının azami yüzde 92 olduğuna dikkat çekilerek YSK'den şu talep edildi:

“2023'de TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim ve seçmen sayısı kadar oy pusulası basılmasını, basılan oy pusulalarının sandık numaralarına göre o sandıktaki seçmen sayısı kadar tasnif edilip, paketlenmesini, sandık kurullarında görev alacaklar için kurul başkan ve sayısı kadar pusulanın sandık seçmen pusulası paketlerine eklenmesini, matbaa süresi dahil oy pusulalarının basımı, il ve ilçelere dağıtım için nakliyesi, oy kullanımı sırasında ve oy kullanımı bittikten sonra geçerli, geçersiz ve kullanılmayan oy pusulası sayılarının sağlamaları yapılıp sandık kurullarından sayılarak geri alınmasını, sayılan işlemlerin tüm aşamalarının imzalı zimmetlerinin gerçekleştirilmesini, seçim tamamlandıktan sonra seçim sonuçları açıklamanızda iade alınan geçerli, geçersiz ve kullanılmayan oy pusulası sayılarının da ilan edilmesini talep ederiz.”