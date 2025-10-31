Erdoğan TRT'yi övdü, medyayı hedef aldı: 'Dijital platformlar sapkın akımları özendiriyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'in açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor.

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı.

İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor?

"HABERCİLİK DİLİYLE GAZZE'DE SINIFTA KALMIŞTIR"

Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor. İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor.

Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR"

"Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Aile kurumunun altına dinamit konuluyor."