Erdoğan tüm kozlarını oynuyor... Yandaş gazeteci Cem Küçük canlı yayında duyurdu: Af mı geliyor?
Türkiye'nin kaderine belirleyecek seçime sayılı günler kala gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi 'genel af' çıkarabileceğini söyledi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, kaybetme korkusuyla yüzleşen iktidar peş peşe "müjde" duyurmaya başladı.
Son olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
TV100’de Özgür İfade programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel af çıkarabileceğini iddia etti.
Erdoğan’ın seçimi bıçak sırtında gördüğünü dile getiren Cem Küçük, “Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil ‘Konuşuluyor’ dendi” ifadelerini kullandı.
BUGÜN SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANMIŞTI
AKP'nin seçim beyannamesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Beyannamede üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine ve kamuda mülakatın kaldırılmasına kadar pek çok başlık yer aldı. Erdoğan'ın vaatleri arasında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Aile destek sigortası" da yer aldı.
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