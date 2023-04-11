Ali Babacan'dan 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini veren Erdoğan'a: Eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı vaadi üzerine"Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:16
Ali Babacan'dan 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini veren Erdoğan'a: Eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim
Abone Ol google-news

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı yönündeki seçim vaadi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.  

Erdoğan'ın seçim beyannamesininn ilgili bölümünün yer aldığı haberi içeren tweet'i alıntılayan Babacan, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan" dedi.   

Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın "mülakatı kaldırma" vaadi Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin imza attığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alıyordu.



ali babacan Recep Tayyip Erdoğan Deva Partisi

İlgili Haberler

Seçime 35 gün kala kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...

Seçime 35 gün kala kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç

Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç
MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde

MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler