Ali Babacan'dan 'kamuda mülakat kalkacak' vaadini veren Erdoğan'a: Eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı vaadi üzerine"Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı yönündeki seçim vaadi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın seçim beyannamesininn ilgili bölümünün yer aldığı haberi içeren tweet'i alıntılayan Babacan, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan" dedi.
Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" dedi.
Erdoğan'ın "mülakatı kaldırma" vaadi Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin imza attığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alıyordu.
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