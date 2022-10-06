Erdoğan, Tuncay Özkan’a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminata mahkûm edilmiş

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında izlettiği videoda da yer alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminata mahkûm edildiği ortaya çıktı.

Erdoğan’ın izlettiği videoda, Cumhuriyet Mitingleri sırasında başörtüsünü çıkaran bir kadının görüntülerine yer verildi. Ancak Erdoğan’ın, söz konusu ifadeler nedeniyle daha önce tazminata mahkûm edildiği ortaya çıktı. Erdoğan, AKP’nin 12 Şubat 2008’deki grup toplantısında da Ankara’daki Cumhuriyet Mitingi üzerinen Özkan’ı hedef alarak “70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkarıp, başından başörtüsünü çekip çıkarmayı hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz” dedi.

Özkan, bu konuşmayı yargıya taşıdı. Davaya bakan Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Temmuz 2009’daki kararında, Erdoğan’ı 5 bin lira tazminata mahkûm etti. Miting görüntülerine ilişkin bilirkişi raporuna değinilen karara göre, raporda “80 yaşlarındaki kadının bizzat kendisinin başındaki örtüyü çıkardığı, dışarıdan herhangi bir fiziki müdahalenin bulunmadığı” tespit edildi. Bu nedenle Erdoğan’ın açıklamasının “siyasi sert eleştirilerin dışında kaldığı, Özkan’ı halkın gözünde küçük düşürücü nitelikte ve kişilik haklarına saldırı oluşturduğu, ortada hukuka uygunluk nedeni bulunmadığı” vurgulandı.