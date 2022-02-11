Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

11 Şubat 2022 Cuma, 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıkmasının ardından bugün Vahdettin Köşkü'nde mesaisine başlayarak Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.

Erdoğan, kabulde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.

Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabulü, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Covid-19'u atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.



